Залужный опубликовал видео боев за Пятихатки

https://racurs.ua/n184240-zalujnyy-opublikoval-video-boev-za-pyatihatki.html

Ракурс

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео боїв за населений пункт П’ятихатки Запорізької області.

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Цей населений пункт у Запорізькій області став восьмим, який зайняли українські військові у червні 2023 року з початку контрнаступу.

Українці використовують своє домінування в безпілотниках, щоб методично знищувати російську бронетехніку та вогневі точки.