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Залужный опубликовал видео боев за Пятихатки
Залужный опубликовал видео боев за Пятихаткиhttps://racurs.ua/n184240-zalujnyy-opublikoval-video-boev-za-pyatihatki.htmlРакурс
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео боїв за населений пункт П’ятихатки Запорізької області.
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Цей населений пункт у Запорізькій області став восьмим, який зайняли українські військові у червні 2023 року з початку контрнаступу.
Українці використовують своє домінування в безпілотниках, щоб методично знищувати російську бронетехніку та вогневі точки.
Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади визволили від російських окупантів населений пункт П’ятихатки Запорізької області. Слава Україні та її воїнам! — йдеться у дописі.
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