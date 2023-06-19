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Ракурс
Залужний опублікував відео боїв за П'ятихатки

Залужний опублікував відео боїв за П’ятихатки

19 чер 2023, 15:46
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео боїв за населений пункт П’ятихатки Запорізької області.


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Цей населений пункт у Запорізькій області став восьмим, який зайняли українські військові у червні 2023 року з початку контрнаступу.

Українці використовують своє домінування в безпілотниках, щоб методично знищувати російську бронетехніку та вогневі точки.

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади визволили від російських окупантів населений пункт П’ятихатки Запорізької області. Слава Україні та її воїнам! — йдеться у дописі.

Джерело: Ракурс


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