Залужний опублікував відео боїв за П'ятихатки

https://racurs.ua/ua/n184240-zalujnyy-opublikuvav-video-boyiv-za-p-yatyhatky.html

Ракурс

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео боїв за населений пункт П’ятихатки Запорізької області.

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Цей населений пункт у Запорізькій області став восьмим, який зайняли українські військові у червні 2023 року з початку контрнаступу.

Українці використовують своє домінування в безпілотниках, щоб методично знищувати російську бронетехніку та вогневі точки.