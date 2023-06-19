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Меньше четверти украинцев хотели бы сменить президента после победы
Меньше четверти украинцев хотели бы сменить президента после победы — опросhttps://racurs.ua/n184246-menshe-chetverti-ukraincev-hoteli-by-smenit-prezidenta-posle-pobedy-opros.htmlРакурс
Три чверті українців підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні після перемоги, водночас зміни президента хочуть лише 23% опитаних.
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Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 травня — 5 червня.
Як виявили соціологи, переважна більшість українців (73%) підтримує оновлення центральної влади на тому чи на іншому рівні. Найменше респондентів — 23% - хотіли б змінити після перемоги президента.
Більшість опитаних хотіли б оновлення Верховної Ради, майже половина не проти зміни уряду та йог очільника. Майже кожний п’ятий опитаний вважає, що зміна влади після перемоги недоречна.
Зокрема, хотіли б змінити президента 23% опитаних на Заході та півдні України, 21% - у центрі та 29% - на сході країни.
Дослідження проводилося 26 травня — 5 червня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів КМІС опитав 1 тис. 29 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім тимчасово окупованих).
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