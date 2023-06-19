Менше чверті українців хотіли б змінити президента після перемоги

https://racurs.ua/ua/n184246-menshe-chverti-ukrayinciv-hotily-b-zminyty-prezydenta-pislya-peremogy-opytuvannya.html

Ракурс

Три чверті українців підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні після перемоги, водночас зміни президента хочуть лише 23% опитаних.

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Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 травня — 5 червня.

Як виявили соціологи, переважна більшість українців (73%) підтримує оновлення центральної влади на тому чи на іншому рівні. Найменше респондентів — 23% - хотіли б змінити після перемоги президента.

Більшість опитаних хотіли б оновлення Верховної Ради, майже половина не проти зміни уряду та йог очільника. Майже кожний п’ятий опитаний вважає, що зміна влади після перемоги недоречна.

Зокрема, хотіли б змінити президента 23% опитаних на Заході та півдні України, 21% - у центрі та 29% - на сході країни.

Дослідження проводилося 26 травня — 5 червня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів КМІС опитав 1 тис. 29 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім тимчасово окупованих).