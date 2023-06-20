Силы ПВО уничтожили 28 из 30 "Шахедов" - что известно о последствиях ночной атаки РФ

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Масовану повітряну атаку на Україну влаштували воєнні злочинці окупаційної армії росії минулої ночі. Сигнали повітряної тривоги лунали майже у всіх областях. За попередньою інформацією, сили ППО знищили 28 із 30 іранських безпілотників типу Shahed.

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Про це повідомив вранці 20 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

Внаслідок нічного масованого ракетно-авіаційного удару по Україні попередньо 28 «Шахедів» з 30 запущених ворогом — знищено, — вказали у Генштабі.

По Запоріжжю та його околицях окупанти вдарили сімома ракетами С-300. Близько пів на другу ночі вибухи пролунали в Запоріжжі. Голова Запорізької військової обласної адміністрації Юрій Малашко вказав, що вибухи пролунали в самому місті та в передмісті.

Мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку, — уточнив чиновник.

На місці події працювали фахівці та екстрені служби для ліквідації наслідків.

Попередньо, у Львові також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Там зайнялася пожежа.

Відбій повітряної тривоги у Львівській області. Попередньо: у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби, — написав у Телеграм голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Пожежники, ДСНС та комунальники працюють на місці. Жертв немає. Більше інформації, на жаль, поки дати не можемо. Прошу не повідомляти та не публікувати фото/відео з місця загорання, — повідомив вранці мер Львова Андрій Садовий.

Також він додав, що через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут.

Вночі у повітряному просторі Києва виявили та знищили приблизно двох десятків безпілотників Shahed. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань поки не надходило.

Нагадаємо, вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо 28 «Шахедів» з 30 запущених ворогом — знищено. Також по Запоріжжю та його околицях окупанти запустили сім ракет С-300. Протягом минулої доби воєнні злочинці рф застосували чотири крилаті ракети «Калібр» та чотири іранські «Шахеди». Усі вісім повітряних цілей було знищено.