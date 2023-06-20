Международные концерны трудоустроят 250 тысяч беженцев в Европе - Euronews

https://racurs.ua/n184265-mejdunarodnye-koncerny-trudoustroyat-250-tysyach-bejencev-v-evrope-euronews.html

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Група міжнародних концернів, до якої входять та глобальні лідери ринків як Amazon, Microsoft, Adidas, Marriott та Starbucks, працевлаштує 250 тис. біженців в Європі впродовж наступних трьох років. Про це пише видання Euronews.

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З 13 тис. 680 біженців буде укладено трудовий договір.

Ми допоможемо їм з оплатою юридичних послуг, забезпечимо консультації, наставництво, запропонуємо програми навчання, підвищення кваліфікації, мовні курси, зробимо все, що лише можливо, — заявив віце-президент Amazon з персоналу Офорі Агбока.

З його слів, першочергово біженцям запропонують роботу в центрах виконання замовлень і зберігання, а також у сфері транспорту і доставки.

У переддень Всесвітнього дня біженців 20 червня понад 40 компаній оголосили, що забезпечать роботою або навчать загалом 250 тис. біженців.

Найбільший інтернет-ритейлер у світі Amazon має намір працевлаштувати щонайменше пʼять тисяч біженців упродовж трьох років. Великі готельні компанії Marriott і Hilton — по 1 тис. 500 кожна, Starbucks і ISS — по тисячі кожна. До надання роботи біженцям також приєднуються бренди Adidas, LʼOreal, PepsiCo та Hyatt.