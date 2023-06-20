Подрыв Каховской ГЭС – уровень воды упал до 31 см, эвакуировано 2700 человек

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Про наслідки підриву воєнними злочинцями росії Каховської ГЕС станом на 20 червня розповів речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий на брифінгу у Military Media Center.

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З його слів, рівень води впав до 31 см. Внаслідок повені після підриву ГЕС у низці населених пунктів підтопленими залишаються 818 будинків.

При цьому на тимчасово окупованій території підтопленими залишаються 17 населених пунктів. Хорунжий додав, що у пункті спостереження у Херсоні фіксується поступове зниження рівня води.

Вода знаходиться на рівні 31 см і за 19 червня спала на 17 см, а з початку цієї доби — ще на 8 см, — сказав спікер ДСНС.

Понад 2 тис. 700 людей евакуйовано у Херсонській області. Всього було евакуйовано 2 тис. 783 особи, зокрема 309 дітей та 80 маломобільних осіб. Також із зони затоплення було евакуйовано 284 тварини.