Киев и Будапешт прокомментировали передачу 11 украинских узников Венгрии

https://racurs.ua/n184271-kiev-i-budapesht-prokommentirovali-peredachu-11-ukrainskih-uznikov-vengrii.html

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що передача країною-агресором росією 11 українських військовополонених була вигідна Угорщині. Водночас Будапешт заперечує причетність до цієї операції. Захисники України на зв’язок не виходять.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що офіційний Будапешт не причетний до вивезення з рф 11 українських військовополонених. З його слів, передача українських полонених відбулася після «дискусій між церквою та релігійними організаціями». Сіярто запевняє, що звільнені українці нібито «вільні у своєму пересуванні в Угорщині і якщо захочуть вийти на зв’язок з українською владою, то вони вільні це зробити».

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач стверджує, що 11 бранців звільнили «після співпраці між російською православною церквою та Угорською благодійною службою Мальтійського ордену». Вони нібито поїхали до Угорщини за власним бажанням, оскільки більшість мала угорське громадянство, а решта «отримали статус біженця».

Ковач заперечує перепони українським дипломатам у доступі до полонених і заявляє, що вони «вільні» в Угорщині та можуть покинути її «в будь-який час за власним бажанням».

Нагадаємо, Київ вважає, що Угорщина утримує в ізоляції українських військовополонених, яких росія передала без відома України. Українські дипломати не можуть отримати доступу до них, консула також не пускають. Будапешт ніякої інформації не надає, а розповіді родичів вказують на те, що вони в неволі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що українців вивезли з росії в Угорщину в інтересах проросійського прем'єра Віктора Орбана, який може використати їх у політичних іграх.