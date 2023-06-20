Мельник стал послом в Бразилии - решение Зеленского

https://racurs.ua/n184272-melnik-stal-poslom-v-brazilii-reshenie-zelenskogo.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника послом України у Бразилії.

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Про це йдеться в указі глави держави.

Призначити Мельника Андрія Ярославовича надзвичайним і повноважним послом України в Федеративній Республіці Бразилія, — сказано в документі.

Нещодавно уряд Бразилії надав згоду на призначення Мельника послом України у країні.

Андрій Мельник — український дипломат, який був надзвичайним і повноважним послом України в Німеччині з 19 грудня 2014 по 9 липня 2022 року. З 18 листопада 2022 року призначений заступником глави МЗС України.

Раніше Мельник назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца «ображеною ліверною ковбасою» за те, що той нібито не хотів їхати до України. Також він звинуватив Німеччину в недостатній «культурі гостинності», оскільки українські біженці виїжджають із цієї країни. На тлі цих скандалів президент Зеленський звільнив Мельника з посади посла у Німеччині. Окрім цього, Мельник в одному з інтерв’ю заявив про відсутність «доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв», а цей наратив активно просуває росія.