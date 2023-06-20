В ЕС подтвердили предоставление Украине 50 млрд евро. Фото:

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Ракурс

Європейський Союз виділить новий пакет фінансової допомоги Україні.

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Кредит для українського уряду буде в розмірі майже 50 млрд євро. Гроші надходитимуть у наступні чотири роки. Така грошова підтримка дозволить забезпечити передбачуване фінансування на шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором. Про це 20 червня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила в Twitter.

Ми пропонуємо кредит для України на наступні 4 роки у розмірі до 50 млрд євро, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомляло, що Європейський Союз готує новий пакет фінансової допомоги Україні в розмірі приблизно 50 млрд євро. Зазначалося, що ці кошти повинні допомогти фінансувати поточні видатки українського уряду та покриватимуть термінове відновлення пріоритетних обʼєктів.

Підготовлена пропозиція Єврокомісії щодо пакету фіндопомоги є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС та охоплюватиме період з 2024 по 2027 роки. Гроші виплатять за умови, що Київ проведе реформи для покращення верховенства права та боротьби з корупцією.