Минобороны прокомментировало новое заявление рф о «грязной бомбе». Фото: detector.media

https://racurs.ua/n184283-minoborony-prokommentirovalo-novoe-zayavlenie-rf-o-gryaznoy-bombe.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація знову почала поширювати вигадки про так звану українську брудну бомбу.

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Відповідну заяву зробив голова служби зовнішньої розвідки рф сергій наришкін. Якщо росія та її представники говорять про «брудну бомбу», то це може бути реальною загрозою її застосування російськими військами. Про це 20 червня заявили в Міністерстві оборони України.

Нікчемними є звинувачення російської федерації на чужу адресу щодо порушень міжнародного гуманітарного права, створення «брудних бомб», використання заборонених методів та засобів ведення війни, — зазначили в оборонному відомстві.

В МО нагадали, що подібні заяви російська влада робила й восени 2022 року, коли армія країни-агресора зазнали поразки в Херсонській області. А зараз загарбники таким чином хоче відволікти увагу від поразок своєї армії на фронті та створити недовіру західних союзників до України.

Українське оборонне відомство запевнило, що оцінює всі сценарії та повʼязані ризики і спільно з іншими відомствами та військовими адміністраціями вживає заходів для протидії російській загрозі.

Нагадаємо, 20 червня президент США Джо Байден заявив про реальну загрозу використання росією за дорученням воєнного злочинця володимира путіна тактичної ядерної зброї. Раніше американський лідер назвав «абсолютно безвідповідальними» плани рф перемістити свою ядерну зброю до білорусі.