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Байден заявив про загрозу застосування росією тактичної ядерної зброї проти України
Байден заявив про загрозу застосування росією тактичної ядерної зброїhttps://racurs.ua/ua/n184264-bayden-zayavyv-pro-zagrozu-zastosuvannya-rosiieu-taktychnoyi-yadernoyi-zbroyi.htmlРакурс
Президент США Джо Байден заявив про реальну загрозу використання росією за дорученням воєнного злочинця володимира путіна тактичної ядерної зброї.
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Коли я виступав тут приблизно два роки тому і говорив, що хвилююся через висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Дивилися так само як і тоді, коли я сказав, що мене турбує питання можливого використання путіним тактичної ядерної зброї. Це реально, — наголосив глава Білого дому під час зустрічі з групою донорів у Каліфорнії у понеділок, 19 червня.
Заява Байдена прозвучала на тлі розміщення рф тактичної ядерної зброї на території білорусі.
17 червня американський лідер назвав «абсолютно безвідповідальними» плани рф перемістити свою ядерну зброю до білорусі.
Нагадаємо, 25 березня воєнний злочинець путін заявив, що до липня в білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Згодом самопроголошений президент білорусі, диктатор олександр лукашенко заявив, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від рф.