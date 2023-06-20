Байден заявив про загрозу застосування росією тактичної ядерної зброї

Президент США Джо Байден заявив про реальну загрозу використання росією за дорученням воєнного злочинця володимира путіна тактичної ядерної зброї.

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Коли я виступав тут приблизно два роки тому і говорив, що хвилююся через висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Дивилися так само як і тоді, коли я сказав, що мене турбує питання можливого використання путіним тактичної ядерної зброї. Це реально, — наголосив глава Білого дому під час зустрічі з групою донорів у Каліфорнії у понеділок, 19 червня.