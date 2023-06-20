Украина вывезла из Венгрии трех военнопленных. Фото:

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Трьох українських військовополонених, яких росія передала Угорщині, вдалося повернути додому.

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Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини цих військовополонених. Бійці вже перебувають на українській території, їм надають всіляку підтримку. Про це 20 червня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у Facebook.

За його словами, українські дипломати спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими продовжують працювати, щоб звільнити решту українських полонених, яких росія передала Угорщині без відома України.

Нагадаємо, 19 червня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що українська сторона не має зв’язку з 11 полоненими, яких російська федерація без відома Києва нібито передала Угорщині. Будапешт ігнорував спроби українського МЗС вийти з ними на контакт.

Про передачу Угорщині 11 українських військовополонених із Закарпаття, які «опинилися в полоні під час бойових дій в Україні», повідомив заступник прем'єр-міністра Угорщини Жолт Шем'єн 9 червня.