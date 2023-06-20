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Україна вивезла з Угорщини трьох військовополонених. Фото:

Україна вивезла з Угорщини трьох військовополонених — посол (ФОТО)

20 чер 2023, 19:19
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Трьох українських військовополонених, яких росія передала Угорщині, вдалося повернути додому.


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Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини цих військовополонених. Бійці вже перебувають на українській території, їм надають всіляку підтримку. Про це 20 червня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у Facebook.

За його словами, українські дипломати спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими продовжують працювати, щоб звільнити решту українських полонених, яких росія передала Угорщині без відома України.

Звільнені полонені. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, 19 червня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що українська сторона не має зв’язку з 11 полоненими, яких російська федерація без відома Києва нібито передала Угорщині. Будапешт ігнорував спроби українського МЗС вийти з ними на контакт.

Про передачу Угорщині 11 українських військовополонених із Закарпаття, які «опинилися в полоні під час бойових дій в Україні», повідомив заступник прем'єр-міністра Угорщини Жолт Шем'єн 9 червня.

Джерело: Ракурс


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