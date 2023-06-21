"Шахеды" долетели на запад Украины, но их сбили в Хмельницкой области

«Шахеды» долетели на запад Украины, но их сбили в Хмельницкой области

https://racurs.ua/n184297-shahedy-doleteli-na-zapad-ukrainy-no-ih-sbili-v-hmelnickoy-oblasti.html

21 июн 2023, 09:00 999

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