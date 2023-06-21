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"Шахеды" долетели на запад Украины, но их сбили в Хмельницкой области
«Шахеды» долетели на запад Украины, но их сбили в Хмельницкой областиhttps://racurs.ua/n184297-shahedy-doleteli-na-zapad-ukrainy-no-ih-sbili-v-hmelnickoy-oblasti.htmlРакурс
У ніч проти 21 червня російські військові вчергове запустили по Україні БПЛА.
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Усі їхні шість дронів-камікадзе знищено на Хмельниччині.
Також за минулу добу Сили оборони України приземлили чотири ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.
Уламки ворожих БПЛА пошкодили гараж та господарчу будівлю на Хмельниччині. В ОВА повідомили, що постраждалих та загиблих немає. Працюють усі відповідні служби.
Відбулися аварійні відключення світла, сказали у «Хмельницькобленерго» «Суспільному».
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