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Ракурс
"Шахеди" долетіли на захід України

«Шахеди» долетіли на захід України, але їх збили на Хмельниччині

21 чер 2023, 09:00
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У ніч проти 21 червня російські військові вчергове запустили по Україні БПЛА.


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Усі їхні шість дронів-камікадзе знищено на Хмельниччині.

Також за минулу добу Сили оборони України приземлили чотири ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.

Уламки ворожих БПЛА пошкодили гараж та господарчу будівлю на Хмельниччині. В ОВА повідомили, що постраждалих та загиблих немає. Працюють усі відповідні служби.

Відбулися аварійні відключення світла, сказали у «Хмельницькобленерго» «Суспільному».

Джерело: Ракурс


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