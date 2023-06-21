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У Криму пошкодили залізницю біля окупованої Феодосії, фото - ілюстративне

У Криму пошкодили залізницю біля окупованої Феодосії

21 чер 2023, 08:54
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В районі окупованої Феодосії в Криму у ніч проти 21 червня щось сталося на залізниці. Окупаційна адміністрація тільки каже, що «пошкоджене залізничне полотно» і обіцяє все відновити за кілька годин.


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Водночас український блогер Сергій Стерненко запевняє, що на кримській залізниці сталася диверсія, і поширює відео, стверджуючи, що це — саме її момент.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко додає: це партизани підірвали залізничне полотно.

Нагадаємо, 18 травня у Сімферопольському районі з рейок зійшли вагони із зерном, рух електропоїздів на перегоні Сімферополь — Севастополь було припинено.

Згодом підконтрольний рф так званий міністр транспорту Криму Микола Лукашенко заявив, що внаслідок інциденту пошкоджено до 150 м залізничної колії.

Джерело: Ракурс


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