У Криму пошкодили залізницю біля окупованої Феодосії, фото - ілюстративне

https://racurs.ua/ua/n184296-u-krymu-poshkodyly-zaliznycu-bilya-okupovanoyi-feodosiyi.html

Ракурс

В районі окупованої Феодосії в Криму у ніч проти 21 червня щось сталося на залізниці. Окупаційна адміністрація тільки каже, що «пошкоджене залізничне полотно» і обіцяє все відновити за кілька годин.

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Водночас український блогер Сергій Стерненко запевняє, що на кримській залізниці сталася диверсія, і поширює відео, стверджуючи, що це — саме її момент.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко додає: це партизани підірвали залізничне полотно.

Нагадаємо, 18 травня у Сімферопольському районі з рейок зійшли вагони із зерном, рух електропоїздів на перегоні Сімферополь — Севастополь було припинено.

Згодом підконтрольний рф так званий міністр транспорту Криму Микола Лукашенко заявив, що внаслідок інциденту пошкоджено до 150 м залізничної колії.