Украина наступает на Мелитополь и Бердянск, есть успех под Лиманом

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Сили оборони наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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Генштаб Збройних сил 21 червня уточнив, що йдеться про напрямок Новоданилівкау — Роботине, Мала Токмачка — Вербове, Вільне Поле — Макарівка. Тут наші військові мали частковий успіх і наразі закріплюються на досягнутих рубежах.

Генштаб зазначив, що «війська закріплюються на зайнятих позиціях».

Окупанти атакують на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області.

Там українським військовим вдається стримувати наступ росіян, — повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов під час телемарафону.

Тим часом армія рф «за будь-яку ціну» намагається відвоювати нещодавно звільнене ЗСУ село П’ятихатки на Запоріжжі. Про це розповів боєць «Легіону Свободи» Костянтин Денисов в ефірі «Радіо Свобода».

Він зазначив, що звідти відкривається дорога на Василівку та Токмак. Для військових рф це важливі логістичні та військові центри. Зокрема з міста Токмак окупанти обстрілювали Запоріжжя з С-300. Зараз у П’ятихатках тривають бої за «сіру зону».