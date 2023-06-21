Подрыв железной дороги в Крыму - ветка на Феодосию перебита

https://racurs.ua/n184308-podryv-jeleznoy-dorogi-v-krymu-vetka-na-feodosiu-perebita.html

Ракурс

Підрив залізничного полотна в Криму стався в районі села Степове — залізнична гілка до Феодосії перебита.

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Це «Бабелю» підтвердили в Головному управлінні розвідки, додавши, що «далі буде».

Окупаційна влада обіцяла полагодити полотно протягом двох годин, але так званий голова півострова Аксьонов мовчить з цього приводу вже п’яту годину.

Російський ТГ-канал Baza також пише, що залізничні колії в районі Феодосії були підірвані в ніч проти 21 червня. Через пошкодження колій скасовано дві ранкові електрички. Для пасажирів станцій Феодосія та Владиславівка організовано перевезення автобусами, повідомив радник голови анексованого Криму Олег Крючков.

11 червня на перегоні Владиславівка — Кіровське біля Феодосії було пошкоджено залізничну колію. Тоді рух поїздів також було припинено на кілька годин, а пасажирів заміського сполучення перевозили автобусами. Влада анексованого півострова не називала причину події, а Baza писала про диверсію.

«Ракурс» писав уранці 21 червня, що в окупованому Криму тимчасово призупинили рух поїздів. У районі Феодосії невідомі підірвали залізничне полотно.