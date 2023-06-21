Понял, куда попал? - воины Терробороны взяли в плен россиян

https://racurs.ua/n184322-ponyal-kuda-popal-voiny-terroborony-vzyali-v-plen-rossiyan-video.html

Ракурс

Воїни 225-го батальйону 127-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України взяли в полон російських військових. Полонених взяли без бою під час виходу розвідки батальйону на позиції окупаційної армії рф. Дорогою розвідники зустріли російського солдата, який завдяки хитрощам наших бійців привів у полон ще двох своїх «колег».

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Зрозумів уже, куди потрапив? — запитали захисники України росіян.

Відеозапис цього моменту зняв командир батальйону Олег «Сірко», пише «Громадське».

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