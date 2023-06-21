Ракурсhttps://racurs.ua/
Зрозумів, куди потрапив? - воїни Тероборони взяли в полон росіян
Зрозумів, куди потрапив? — воїни Тероборони взяли в полон росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184322-zrozumiv-kudy-potrapyv-voyiny-teroborony-vzyaly-v-polon-rosiyan-video.htmlРакурс
Воїни 225-го батальйону 127-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України взяли в полон російських військових. Полонених взяли без бою під час виходу розвідки батальйону на позиції окупаційної армії рф. Дорогою розвідники зустріли російського солдата, який завдяки хитрощам наших бійців привів у полон ще двох своїх «колег».
.
Зрозумів уже, куди потрапив? — запитали захисники України росіян.
Відеозапис цього моменту зняв командир батальйону Олег «Сірко», пише «Громадське».
Увага! На відео присутня нецензурна лексика.