Британия поддерживает упрощенный процесс вступления Украины в НАТО - министр Клеверли

https://racurs.ua/n184327-britaniya-podderjivaet-uproschennyy-process-vstupleniya-ukrainy-v-nato-ministr-kleverli.html

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Велика Британія «дуже схвально» ставиться до спрощеного процесу вступу України до НАТО. Таку думку висловив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі під час міжнародної конференції у Лондоні Ukraine Recovery, пише Guardian.

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У процесі створення так званої карти членства кандидати отримують оцінки та поради для виконання критеріїв НАТО щодо оборони та інших питань. Якби Україна пропустила цей етап, це поставило б її в одну категорію з новим членом Альянсу — Фінляндією. Для порівняння, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі до її вступу в 2020 році.

Клеверлі припустив, що Сполучене Королівство підтримає пропозиції, щоб Україна не була зобов’язана проходити етап плану дій щодо членства для приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Ми бачили, як Україна розвивалася, і розвивалася неймовірно швидко, — Клеверлі відзначив реформування Збройних сил України під час війни.

Він додав, що генсек Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО про виконання багатьох вимог плану дій щодо членства.

Окрім цього, висловлювання французького президента Еммануеля Макрона і повідомлення про дискусії у Парижі дають підстави вважати, що Франція зараз більш схильна підтримувати членство України в НАТО, аніж раніше.

Нагадаємо, Румунія підтримала членство України в Північноатлантичному альянсі. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Готуючись до саміту НАТО у Вільнюсі 11−12 липня західні лідери намагаються узгодити відповідь на заклики України запропонувати їй чіткий «шлях» до вступу в альянс, який вона могла б швидко пройти одразу, як буде усунутий чинник війни проти рф.