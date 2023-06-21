В оккупированном Севастополе прогремели взрывы

https://racurs.ua/n184328-v-okkupirovannom-sevastopole-progremeli-vzryvy.html

Ракурс

В тимчасово окупованому Севастополі у середу ввечері, 21 червня, пролунали потужні вибухи. Про два вибухи повідомили місцеві мешканці у соцмережах.

.

Згодом місцеві Телеграм-канали написали, що після вибуху в районі парку Перемоги у воду впав великий предмет — внаслідок чого піднявся фонтан із бризок. Падіння невстановленого обʼєкта у море сталося за 1,5 км від берега. Перевірити достовірність цієї інформації редакція не має змоги.