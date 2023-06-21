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Ракурс
В окупованому Севастополі пролунали вибухи

В окупованому Севастополі пролунали вибухи

21 чер 2023, 20:57
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В тимчасово окупованому Севастополі у середу ввечері, 21 червня, пролунали потужні вибухи. Про два вибухи повідомили місцеві мешканці у соцмережах.


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Згодом місцеві Телеграм-канали написали, що після вибуху в районі парку Перемоги у воду впав великий предмет — внаслідок чого піднявся фонтан із бризок. Падіння невстановленого обʼєкта у море сталося за 1,5 км від берега. Перевірити достовірність цієї інформації редакція не має змоги.

Джерело: Ракурс


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