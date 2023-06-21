Состояние ожидания приглашения в НАТО небезопасно для Украины - экс-генсек

https://racurs.ua/n184329-sostoyanie-ojidaniya-priglasheniya-v-nato-nebezopasno-dlya-ukrainy-eks-gensek.html

Ракурс

Перебування у стані очікування на запрошення до НАТО — це не є безпечним місцем для України. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО і екс-прем'єр Данії Андерс Фог Расмуссен під час онлайн-дискусії в Атлантичній раді США.

.

Расмуссен переконаний, що неспроможність розширити гарантії безпеки Києва з боку НАТО підбурює воєнного злочинця рф путіна до дій, а не запобігає його агресивній політиці, як це формулюють ті, хто побоюється, що вступ України в Північноатлантичний альянс «провокуватиме» москву, пише «Голос Америки».

Я часто чую аргумент, що ми не можемо гарантувати Україні членства у НАТО зараз через те, що йде війна. Це надзвичайно небезпечний аргумент. Якщо ставити членство в НАТО у залежність від припинення бойових дій, то навпаки створюється стимул для продовження війни, — заявив екс-очільник військово-політичного блоку.

На думку Расмуссена, Україні вже відповідає усім критеріям вступу до НАТО і могла б претендувати на це без виконання Плану дій щодо членства, так званої дорожньої карти дій, котрої не вимагалося від Фінляндії та Швеції. Расмуссен наголосив, що Збройні сили України продемонстрували таку ефективність на полі бою.

Українська армія, мабуть, найбільш боєздатна армія Європи… Надавши Україні запрошення на вступ до НАТО, ми сигналізуємо путіну: наші двері відкриті для України і ти не є швейцаром на цих дверях, — підсумував Расмуссен.

Він також наголосив, що Україні знадобляться гарантії безпеки, доки триватиме процес її вступу до НАТО. Йдеться про необхідність поставляти Україні зброю, допомогу з підготовки військових, посилену співпрацю у сфері розвідки, розбудову оборонної промисловості тощо.