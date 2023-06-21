ВСУ продвигаются на Таврическом направлении – командующий Тарнавский

https://racurs.ua/n184330-vsu-prodvigautsya-na-tavricheskom-napravlenii-komanduuschiy-tarnavskiy.html

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На Таврійському напрямку окупаційна армія росії за добу втратила вбитими і пораненими майже три роти, знищено і пошкоджено 68 одиниць військової техніки. Про це повідомив у Телеграм командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

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Наша армія системно вибиває ворога з позицій і продовжує просування. Успіхи Сил оборони вже помітні, — заявив Тарнавський.

З його слів, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1 тис. 119 вогневих завдань.

Зокрема, Збройним силам України вдалося знищити шість танків, 13 одиниць БМП, два ББМ, МТЛБ, три безпілотники Supercam, безпілотник «Орлан-10», п’ять гаубиць 2С19 «Мста-С», чотири гаубиці 2А65 «Мста-Б», два зенітних ракетних комплекси «Стріла», п’ять самохідних артилерійських установок 2С5 «Гіацинт», дві самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація», самохідну артилерійську установку 2С7 «Піон», БМ-21 «Град», РЛС «Зоопарк».

Також знищені три місця зберігання боєприпасів ворога.

Нагадаємо, Сили оборони України з початку повномасштабної війни ліквідували близько 222 тис. російських загарбників.