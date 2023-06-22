Ночью над Одесщиной сбили три из четырех «Шахедов» - детали

https://racurs.ua/n184335-nochu-nad-odesschinoy-sbili-tri-iz-chetyreh-shahedov-detali.html

Ракурс

У небі над Одещиною минулої ночі сили Протиповітряної оборони збили три іранських дрони-камікадзе «Shahed-136». На жаль, один безпілотник влучив у складське приміщення. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

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Про це 22 червня повідомила очільниця прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Так, є на Одещині збиття трьох «Шахедів». Є, на жаль, і влучання, уточнюємо обстановку. Втрат людей нема, критичного влучання немає, — вказала Гуменюк.

Нагадаємо, воєнні злочинця росії вночі також завдали ракетного удару по Криворізькому району. Там пошкоджені будинки, автомобілі, водогін і лінії електропередач.