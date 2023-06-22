Семь танков, вертолет и 650 россиян уничтожили ВСУ за сутки - Генштаб

https://racurs.ua/n184337-sem-tankov-vertolet-i-650-rossiyan-unichtojili-vsu-za-sutki-genshtab.html

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Загальні втрати окупаційної армії росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 222 тис. 650 солдатів. Такі цифри озвучив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

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Впродовж останньої доби воїни ЗСУ демілітаризували ще 650 окупантів.

Загальні бойові втрати армії воєнних злочинців рф з 24 лютого 2022 року по 22 червня 2023 року орієнтовно склали: