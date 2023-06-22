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Семь танков, вертолет и 650 россиян уничтожили ВСУ за сутки - Генштаб

Семь танков, вертолет и 650 россиян уничтожили ВСУ за сутки — Генштаб

22 июн 2023, 09:40
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Загальні втрати окупаційної армії росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 222 тис. 650 солдатів. Такі цифри озвучив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.


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Впродовж останньої доби воїни ЗСУ демілітаризували ще 650 окупантів.

Загальні бойові втрати армії воєнних злочинців рф з 24 лютого 2022 року по 22 червня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 222 тис. 650 (+650 осіб ліквідовано за останню добу);

  • танків − 4 тис. 13 (+7);

  • бойових броньованих машин − 7 тис. 783 (+12);

  • артилерійських систем − 3 тис. 941 (+21);

  • РСЗВ − 617 (+2);

  • засобів ППО − 376 (+1);

  • літаків − 314;

  • гелікоптерів − 307 (+1);

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня − 3 тис. 438 (+10);

  • крилатих ракет − 1 тис. 214;

  • кораблів/катерів − 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 тис. 678 (+11);

  • спеціальної техніки − 539.

Источник: Ракурс


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