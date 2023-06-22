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Сім танків, гелікоптер і 650 росіян знищили ЗСУ за добу — Генштаб
Сім танків, гелікоптер і 650 росіян знищили ЗСУ за добу — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n184337-sim-tankiv-gelikopter-i-650-rosiyan-znyschyly-zsu-za-dobu-genshtab.htmlРакурс
Загальні втрати окупаційної армії росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 222 тис. 650 солдатів. Такі цифри озвучив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
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Впродовж останньої доби воїни ЗСУ демілітаризували ще 650 окупантів.
Загальні бойові втрати армії воєнних злочинців рф з 24 лютого 2022 року по 22 червня 2023 року орієнтовно склали:
особового складу − близько 222 тис. 650 (+650 осіб ліквідовано за останню добу);
танків − 4 тис. 13 (+7);
бойових броньованих машин − 7 тис. 783 (+12);
артилерійських систем − 3 тис. 941 (+21);
РСЗВ − 617 (+2);
засобів ППО − 376 (+1);
літаків − 314;
гелікоптерів − 307 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня − 3 тис. 438 (+10);
крилатих ракет − 1 тис. 214;
кораблів/катерів − 18;
автомобільної техніки та автоцистерн − 6 тис. 678 (+11);
спеціальної техніки − 539.