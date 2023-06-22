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Штурмовики ВСУ полностью уничтожили позиции рф на фронте
Штурмовики ВСУ полностью уничтожили позиции рф на фронте (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184341-shturmoviki-vsu-polnostu-unichtojili-pozicii-rf-na-fronte-video.htmlРакурс
109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, продемонстрував влучність роботи своїх воїнів по позиціях окупаційної армії росії.
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Про це повідомляє прес-служба бригади.
109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон продовжує наносити вогневе ураження по окупантах, розриваючи їх на шматки, — йдеться у повідомленні.