Штурмовики ЗСУ ущент знищили позиції рф на фронті

https://racurs.ua/ua/n184341-shturmovyky-zsu-uschent-znyschyly-pozyciyi-rf-na-fronti-video.html

Ракурс

109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, продемонстрував влучність роботи своїх воїнів по позиціях окупаційної армії росії.

.

Про це повідомляє прес-служба бригади.