Последствия работы HIMARS по россиянам у Бахмута показал Сырский

https://racurs.ua/n184346-posledstviya-raboty-himars-po-rossiyanam-u-bahmuta-pokazal-syrskiy-video.html

Ракурс

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як наші захисники знищують окупаційну армію росії на Бахмутському напрямку за допомогою американської реактивної артилерійської системи HIMARS.

.