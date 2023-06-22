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Ракурс
Последствия работы HIMARS по россиянам у Бахмута показал Сырский

Последствия работы HIMARS по россиянам у Бахмута показал Сырский (ВИДЕО)

22 июн 2023, 11:40
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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як наші захисники знищують окупаційну армію росії на Бахмутському напрямку за допомогою американської реактивної артилерійської системи HIMARS.


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По росіянах працює HIMARS. Щонайменше восьмеро 200-х ворогів. Чудова робота «Рибака». Ворог втратив «Тюльпан» (самохідний міномет калібру 240 мм — ред.). Сили оборони знищують техніку росіян на Бахмутському напрямку, — написав Сирський у Телеграм.

Источник: Ракурс


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