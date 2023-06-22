Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки роботи HIMARS по росіянах біля Бахмута показав Сирський

Наслідки роботи HIMARS по росіянах біля Бахмута показав Сирський (ВІДЕО)

22 чер 2023, 11:40
999

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як наші захисники знищують окупаційну армію росії на Бахмутському напрямку за допомогою американської реактивної артилерійської системи HIMARS.


.

По росіянах працює HIMARS. Щонайменше восьмеро 200-х ворогів. Чудова робота «Рибака». Ворог втратив «Тюльпан» (самохідний міномет калібру 240 мм — ред.). Сили оборони знищують техніку росіян на Бахмутському напрямку, — написав Сирський у Телеграм.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів