Наслідки роботи HIMARS по росіянах біля Бахмута показав Сирський

https://racurs.ua/ua/n184346-naslidky-roboty-himars-po-rosiyanah-bilya-bahmuta-pokazav-syrskyy-video.html

Ракурс

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як наші захисники знищують окупаційну армію росії на Бахмутському напрямку за допомогою американської реактивної артилерійської системи HIMARS.

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