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Наслідки роботи HIMARS по росіянах біля Бахмута показав Сирський
Наслідки роботи HIMARS по росіянах біля Бахмута показав Сирський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184346-naslidky-roboty-himars-po-rosiyanah-bilya-bahmuta-pokazav-syrskyy-video.htmlРакурс
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як наші захисники знищують окупаційну армію росії на Бахмутському напрямку за допомогою американської реактивної артилерійської системи HIMARS.
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По росіянах працює HIMARS. Щонайменше восьмеро 200-х ворогів. Чудова робота «Рибака». Ворог втратив «Тюльпан» (самохідний міномет калібру 240 мм — ред.). Сили оборони знищують техніку росіян на Бахмутському напрямку, — написав Сирський у Телеграм.