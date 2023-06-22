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Ракурс
Взрыв многоэтажки в Киеве - из-под завалов получили третью погибшую

Взрыв многоэтажки в Киеве — из-под завалов получили третью погибшую

22 июн 2023, 13:25
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Вибух багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва забрав щонайменше три життя. Сьогодні з-під завалів 16-поверхової житлової будівлі дістали третю загиблу.


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Кількість загиблих внаслідок вибуху в житловому будинку в Дніпровському районі Києва зросла до трьох. Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки, — міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Кличко додав, що пошуково-рятувальна операція триває.

Минулої ночі у місті стався вибух і виникла пожежа, ймовірно, через витік газу. Згодом з-під завалів витягнули тіло загиблого. Ще пізніше виявили другого загиблого.

За даними Київської міської військової адміністрації, постраждало чотири особи (з них троє госпіталізовано) та врятовано 18 осіб.

Источник: Ракурс


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