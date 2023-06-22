Оккупированные Мелитополь, Акимовка и Чонгар — где сегодня раздавались взрывы

https://racurs.ua/n184351-okkupirovannye-melitopol-akimovka-i-chongar-gde-segodnya-razdavalis-vzryvy.html

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В тимчасово окупованих Мелітополі, Якимівці і Чонгарі сьогодні пролунали вибухи. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в його місті 22 червня пролунали вісім вибухів, найгучніші — на півночі Мелітополя в районі концентрації російської техніки.

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У Якимівці вибухи лунали на медскладах і газовому господарстві, які воєнні злочинці росії перетворили на бази.

Через це росіяни посилили фільтрацію і не випускають цивільних.

У Чонгарі не витримав автомобільний міст, яким ворожа армія перевозила важке озброєння з Криму через Мелітополь на Запорізький та інші напрямки.

У паніці окупанти традиційно озвіріли ще більше: