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Ракурс
Оккупированные Мелитополь, Акимовка и Чонгар — где сегодня раздавались взрывы

Оккупированные Мелитополь, Акимовка и Чонгар — где сегодня раздавались взрывы

22 июн 2023, 14:52
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В тимчасово окупованих Мелітополі, Якимівці і Чонгарі сьогодні пролунали вибухи. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в його місті 22 червня пролунали вісім вибухів, найгучніші — на півночі Мелітополя в районі концентрації російської техніки.


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У Якимівці вибухи лунали на медскладах і газовому господарстві, які воєнні злочинці росії перетворили на бази.

Через це росіяни посилили фільтрацію і не випускають цивільних.

У Чонгарі не витримав автомобільний міст, яким ворожа армія перевозила важке озброєння з Криму через Мелітополь на Запорізький та інші напрямки.

У паніці окупанти традиційно озвіріли ще більше:

  1. не випускають цивільних на блок-постах на виїзді з Мелітополя;

  2. проводять фільтрацію цивільних у Якимівці;

  3. розвертають цивільні авто і вантажівки на Чонгарі.

Источник: Ракурс


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