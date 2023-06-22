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Силы спецопераций показали ближний бой и «хороших россиян»
Силы спецопераций показали ближний бой и «хороших россиян» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184352-sily-specoperaciy-pokazali-blijniy-boy-i-horoshih-rossiyan-video.htmlРакурс
Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало, як відбувається порятунок та евакуація побратимів з групи, яка під час виконання бойового завдання вступила у вогневий контакт з солдатами окупаційної армії росії.
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Відеозапис оприлюднило 22 червня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.