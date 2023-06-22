Силы спецопераций показали ближний бой и «хороших россиян»

https://racurs.ua/n184352-sily-specoperaciy-pokazali-blijniy-boy-i-horoshih-rossiyan-video.html

Ракурс

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало, як відбувається порятунок та евакуація побратимів з групи, яка під час виконання бойового завдання вступила у вогневий контакт з солдатами окупаційної армії росії.

.

Відеозапис оприлюднило 22 червня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.