Сили спецоперацій показали ближній бій і “хороших росіян”

https://racurs.ua/ua/n184352-syly-specoperaciy-pokazaly-blyjniy-biy-i-horoshyh-rosiyan-video.html

Ракурс

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало, як відбувається порятунок та евакуація побратимів з групи, яка під час виконання бойового завдання вступила у вогневий контакт з солдатами окупаційної армії росії.

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Відеозапис оприлюднило 22 червня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.