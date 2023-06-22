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Ракурс
Сили спецоперацій показали ближній бій і “хороших росіян”

Сили спецоперацій показали ближній бій і «хороших росіян» (ВІДЕО)

22 чер 2023, 15:20
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Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало, як відбувається порятунок та евакуація побратимів з групи, яка під час виконання бойового завдання вступила у вогневий контакт з солдатами окупаційної армії росії.


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Відеозапис оприлюднило 22 червня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


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