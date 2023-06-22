Зеленский о контрнаступлении — Будет так, как осенью

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтервʼю BBC.

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Глава держави розповів про те, як, на його думку, триватиме наступ ЗСУ.

Восени у нас були контрнаступальні дії та здавалося, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут. Ми мотивовані, — сказав Зеленський.

Президент у цьому сенсі сказав, що оцінює дії Сил оборони позитивно, але не все просто, адже вся наша земля замінована.

Ми будемо просуватись на полі бою так, як нам здається правильним, — сказав президент.

Зеленський наголосив, що США лідер у наданні зброї України.

Без їхньої зброї і фінансів росія матиме всі шанси окупувати нас. Скільки нам іще будуть допомагати — невідомо, і ми розуміємо, що повинні розраховувати на себе. І тому ми багато чого розпочали, будуємо, виробляємо певну зброю, — сказав глава держави.

Зеленський повторив, що про переговори з росією не можна говорити доки вона перебуває на території України:

З росією ми ніколи не сядемо за стіл перемовин, якщо вони будуть на нашій території. Ми не погодимося на заморожений конфлікт.

Раніше «Ракурс» писав про реакцію президента України на ядерні погрози путіна.