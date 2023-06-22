Израиль продаст танки Merkava Кипру, который отдаст советские Т-80 Украине

https://racurs.ua/n184367-izrail-prodast-tanki-merkava-kipru-kotoryy-otdast-sovetskie-t-80-ukraine.html

Ракурс

Ізраїль продасть свої танки Merkava Кіпру, а не Польщі, як писали деякі медіа. Ізраїльська газета Haaretz з посиланням на джерела пише, що Кіпр танками Merkava оновить свій парк, а радянські Т-80 віддасть Україні.

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Раніше повідомлялося, що дві невідомі країни, одна з яких європейська, за підтримки США домовляються купити в Ізраїлю понад 200 танків Merkava II і III, які зберігаються на складах.