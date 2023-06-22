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Ізраїль продасть танки Merkava Кіпру, який віддасть радянські Т-80 Україні
Ізраїль продасть танки Merkava Кіпру, який віддасть радянські Т-80 Україніhttps://racurs.ua/ua/n184367-izrayil-prodast-tanky-merkava-kipru-yakyy-viddast-radyanski-t-80-ukrayini.htmlРакурс
Ізраїль продасть свої танки Merkava Кіпру, а не Польщі, як писали деякі медіа. Ізраїльська газета Haaretz з посиланням на джерела пише, що Кіпр танками Merkava оновить свій парк, а радянські Т-80 віддасть Україні.
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Раніше повідомлялося, що дві невідомі країни, одна з яких європейська, за підтримки США домовляються купити в Ізраїлю понад 200 танків Merkava II і III, які зберігаються на складах.
Merkava відрізняються своєю живучістю і надійним захистом екіпажу.
Головна особливість «Меркави» в його універсальності: у кормі броньованої машини розташований відсік для перевезення десанту, поранених або додаткових боєприпасів. Тому ця машина може використовуватись не тільки як танк, а і як БТР.
Merkava є основним бойовим танком ізраїльської армії і випускається з 1979 року.