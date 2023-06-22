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Ракурс
Ізраїль продасть танки Merkava Кіпру, який віддасть радянські Т-80 Україні

Ізраїль продасть танки Merkava Кіпру, який віддасть радянські Т-80 Україні

22 чер 2023, 20:38
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Ізраїль продасть свої танки Merkava Кіпру, а не Польщі, як писали деякі медіа. Ізраїльська газета Haaretz з посиланням на джерела пише, що Кіпр танками Merkava оновить свій парк, а радянські Т-80 віддасть Україні.


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Раніше повідомлялося, що дві невідомі країни, одна з яких європейська, за підтримки США домовляються купити в Ізраїлю понад 200 танків Merkava II і III, які зберігаються на складах.

Merkava відрізняються своєю живучістю і надійним захистом екіпажу.

Головна особливість «Меркави» в його універсальності: у кормі броньованої машини розташований відсік для перевезення десанту, поранених або додаткових боєприпасів. Тому ця машина може використовуватись не тільки як танк, а і як БТР.

Merkava є основним бойовим танком ізраїльської армії і випускається з 1979 року.

Джерело: Ракурс


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