Ізраїль продасть танки Merkava Кіпру, який віддасть радянські Т-80 Україні

https://racurs.ua/ua/n184367-izrayil-prodast-tanky-merkava-kipru-yakyy-viddast-radyanski-t-80-ukrayini.html

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Ізраїль продасть свої танки Merkava Кіпру, а не Польщі, як писали деякі медіа. Ізраїльська газета Haaretz з посиланням на джерела пише, що Кіпр танками Merkava оновить свій парк, а радянські Т-80 віддасть Україні.

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Раніше повідомлялося, що дві невідомі країни, одна з яких європейська, за підтримки США домовляються купити в Ізраїлю понад 200 танків Merkava II і III, які зберігаються на складах.