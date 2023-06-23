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В Хмельницкой ОВА рассказали о последствиях ночной ракетной атаки на военный аэродром

В Хмельницкой ОВА рассказали о последствиях ночной ракетной атаки на военный аэродром

23 июн 2023, 10:38
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У ніч проти 23 червня російські окупанти намагалися поцілити по військовому аеродрому на Хмельниччині.


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В місцеві ОВА уранці повідомили, що випущені росіянами ракети збили сили ППО, але внаслідок падіння уламків пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа будівлі, вибито вікна.

Крім того, уламки ракет впали в полі поблизу одного з сіл, а також на території приватних будинків.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Пожежі ліквідовані самостійно, або силами ДСНС.

Нагадаємо, цієї вночі росіяни ракетами цілили у військовий аеродром у Хмельницькій області. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною.

Источник: Ракурс


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