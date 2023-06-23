Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Хмельницькій ОВА розказали про наслідки нічної ракетної атаки на військовий аеродром

У Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки нічної ракетної атаки на військовий аеродром

23 чер 2023, 10:38
999

У ніч проти 23 червня російські окупанти намагалися поцілити по військовому аеродрому на Хмельниччині.


.

В місцеві ОВА уранці повідомили, що випущені росіянами ракети збили сили ППО, але внаслідок падіння уламків пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа будівлі, вибито вікна.

Крім того, уламки ракет впали в полі поблизу одного з сіл, а також на території приватних будинків.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Пожежі ліквідовані самостійно, або силами ДСНС.

Нагадаємо, цієї вночі росіяни ракетами цілили у військовий аеродром у Хмельницькій області. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів