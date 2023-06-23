У Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки нічної ракетної атаки на військовий аеродром

Ракурсhttps://racurs.ua/
У Хмельницькій ОВА розказали про наслідки нічної ракетної атаки на військовий аеродром
У Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки нічної ракетної атаки на військовий аеродромhttps://racurs.ua/ua/n184381-u-hmelnyckiy-ova-rozkazaly-pro-naslidky-nichnoyi-raketnoyi-ataky-na-viyskovyy-aerodrom.htmlРакурс
У ніч проти 23 червня російські окупанти намагалися поцілити по військовому аеродрому на Хмельниччині.
.
В місцеві ОВА уранці повідомили, що випущені росіянами ракети збили сили ППО, але внаслідок падіння уламків пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа будівлі, вибито вікна.
Крім того, уламки ракет впали в полі поблизу одного з сіл, а також на території приватних будинків.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Пожежі ліквідовані самостійно, або силами ДСНС.
Нагадаємо, цієї вночі росіяни ракетами цілили у військовий аеродром у Хмельницькій області. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною.