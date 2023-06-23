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Точнее не бывает – сброшенный с дрона боеприпас залетел в открытый люк российской БМП
Точнее не бывает — сброшенный с дрона боеприпас залетел в открытый люк российской БМП (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184382-tochnee-ne-byvaet-sbroshennyy-s-drona-boepripas-zaletel-v-otkrytyy-luk-rossiyskoy-bmp-video.htmlРакурс
Українські оператори БПЛА точним скидом знищили російську бойову машину піхоти (БМП).
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Під час контрнаступальних дій на півдні розвідка вистежила БМП ворога. Оператори помітили відкритий люк механіка-водія і спрямували боєприпас точнісінько всередину БМП.
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