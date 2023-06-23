Точніше не буває - скинутий з дрона боєприпас залетів у відкритий люк російської БМП

Точніше не буває - скинутий з дрона боєприпас залетів у відкритий люк російської БМП (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n184382-tochnishe-ne-buvaie-skynutyy-z-drona-boieprypas-zaletiv-u-vidkrytyy-luk-rosiyskoyi-bmp-video.html

23 чер 2023, 11:19 999

Ракурс