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Ракурс
Точніше не буває - скинутий з дрона боєприпас залетів у відкритий люк російської БМП

Точніше не буває - скинутий з дрона боєприпас залетів у відкритий люк російської БМП (ВІДЕО)

23 чер 2023, 11:19
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Українські оператори БПЛА точним скидом знищили російську бойову машину піхоти (БМП).


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Під час контрнаступальних дій на півдні розвідка вистежила БМП ворога. Оператори помітили відкритий люк механіка-водія і спрямували боєприпас точнісінько всередину БМП.

Відео удару опублікував у своєму ТГ-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Джерело: Ракурс


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