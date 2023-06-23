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Точніше не буває - скинутий з дрона боєприпас залетів у відкритий люк російської БМП
Точніше не буває - скинутий з дрона боєприпас залетів у відкритий люк російської БМП (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184382-tochnishe-ne-buvaie-skynutyy-z-drona-boieprypas-zaletiv-u-vidkrytyy-luk-rosiyskoyi-bmp-video.htmlРакурс
Українські оператори БПЛА точним скидом знищили російську бойову машину піхоти (БМП).
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Під час контрнаступальних дій на півдні розвідка вистежила БМП ворога. Оператори помітили відкритий люк механіка-водія і спрямували боєприпас точнісінько всередину БМП.
Відео удару опублікував у своєму ТГ-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
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