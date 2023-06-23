Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Евросоюз ввел санкции против российских «военкоров», фото: «Институт массовой информации»

Российские «военкоры» попали под санкции Евросоюза

23 июн 2023, 21:27
999

Євросоюз в межах 11-го пакету санкцій запровадив їх, зокрема, і проти російських «воєнкорів».


.

Про це повідомляє видання ASTRA.

У санкційний список потрапили:

  • Семен Пегов;
  • Олександр Сладков;
  • Андрій Медведєв;
  • Євген Піддубний;
  • творець Telegram-каналу «Рыбарь» Михайло Звінчук;
  • низка журналістів російського державного холдингу ВДТРК, «Першого каналу», телеканалу «Звезда» та ще низки російських ЗМІ.

Також під санкціями тепер:

  • «Вагнер-Центр»;
  • група компаній з кібербезпеки Positive Technologies, які мають ліцензію ФСБ на розробку криптографічних засобів захисту;
  • російський військовий завод ім. Свердлова;
  • телеканал «Звезда».

Загалом під санкції ЄС потрапили 71 фізична особа та 33 юридичні особи.

Джерело: ASTRA


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров