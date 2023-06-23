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Євросоюз запровадив санкції проти російських «воєнкорів», фото: «Інститут масової інформації»

Російські «воєнкори» потрапили під санкції Євросоюзу

23 чер 2023, 21:27
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Євросоюз в межах 11-го пакету санкцій запровадив їх, зокрема, і проти російських «воєнкорів».


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Про це повідомляє видання ASTRA.

У санкційний список потрапили:

  • Семен Пегов;
  • Олександр Сладков;
  • Андрій Медведєв;
  • Євген Піддубний;
  • творець Telegram-каналу «Рыбарь» Михайло Звінчук;
  • низка журналістів російського державного холдингу ВДТРК, «Першого каналу», телеканалу «Звезда» та ще низки російських ЗМІ.

Також під санкціями тепер:

  • «Вагнер-Центр»;
  • група компаній з кібербезпеки Positive Technologies, які мають ліцензію ФСБ на розробку криптографічних засобів захисту;
  • російський військовий завод ім. Свердлова;
  • телеканал «Звезда».

Загалом під санкції ЄС потрапили 71 фізична особа та 33 юридичні особи.

Джерело: ASTRA


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