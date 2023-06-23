Російські «воєнкори» потрапили під санкції Євросоюзу

Євросоюз запровадив санкції проти російських «воєнкорів», фото: «Інститут масової інформації»

https://racurs.ua/ua/n184404-rosiyski-voienkory-potrapyly-pid-sankciyi-ievrosouzu.html

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Євросоюз в межах 11-го пакету санкцій запровадив їх, зокрема, і проти російських «воєнкорів».

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Про це повідомляє видання ASTRA.

У санкційний список потрапили:

Семен Пегов;

Олександр Сладков;

Андрій Медведєв;

Євген Піддубний;

творець Telegram-каналу «Рыбарь» Михайло Звінчук;

низка журналістів російського державного холдингу ВДТРК, «Першого каналу», телеканалу «Звезда» та ще низки російських ЗМІ.

Також під санкціями тепер:

«Вагнер-Центр»;

група компаній з кібербезпеки Positive Technologies, які мають ліцензію ФСБ на розробку криптографічних засобів захисту;

російський військовий завод ім. Свердлова;

телеканал «Звезда».

Загалом під санкції ЄС потрапили 71 фізична особа та 33 юридичні особи.

Джерело: ASTRA