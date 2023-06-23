Російські «воєнкори» потрапили під санкції Євросоюзу

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Євросоюз запровадив санкції проти російських «воєнкорів», фото: «Інститут масової інформації»
Російські «воєнкори» потрапили під санкції Євросоюзуhttps://racurs.ua/ua/n184404-rosiyski-voienkory-potrapyly-pid-sankciyi-ievrosouzu.htmlРакурс
Євросоюз в межах 11-го пакету санкцій запровадив їх, зокрема, і проти російських «воєнкорів».
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Про це повідомляє видання ASTRA.
У санкційний список потрапили:
- Семен Пегов;
- Олександр Сладков;
- Андрій Медведєв;
- Євген Піддубний;
- творець Telegram-каналу «Рыбарь» Михайло Звінчук;
- низка журналістів російського державного холдингу ВДТРК, «Першого каналу», телеканалу «Звезда» та ще низки російських ЗМІ.
Також під санкціями тепер:
- «Вагнер-Центр»;
- група компаній з кібербезпеки Positive Technologies, які мають ліцензію ФСБ на розробку криптографічних засобів захисту;
- російський військовий завод ім. Свердлова;
- телеканал «Звезда».
Загалом під санкції ЄС потрапили 71 фізична особа та 33 юридичні особи.
Джерело: ASTRA
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