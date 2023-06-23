Денис Шмигаль, фото: Denys_Smyhal

https://racurs.ua/ua/n184403-diyalnist-ta-maynovyy-stan-usih-viyskkomiv-pereviryat-shmygal.html

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В Україні перевірять діяльність та майновий стан усіх військкомів.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про це в ефірі національного телемарафону, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми прийняли рішення про те, що буде утворено державну комісію на чолі із першим заступником міністра оборони, з правоохоронним блоком, із представником НАЗК, яка перевірить діяльність та майновий стан усіх воєнкомів та їхніх заступників, — зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, підставою для ухвалення такого рішення стала ситуація щодо начальника Одеського обласного територіального центру комплектування.

Одеський воєнком буде звільнений зі своєї посади. За рішенням Ставки, таке доручення президент дав головнокомандувачу, по інших воєнкомах будуть проведені перевірки, — додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський доручив звільнити начальника Одеського обласного територіального центру комплектування.

Джерело: «Укрінформ»