Одинадцятий пакет санкцій проти росії набрав чинності

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11-й пакет санкцій проти росії набрав чинності. Його оприлюднили 23 червня на сайті Ради ЄС.

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Ухвалені обмежувальні заходи ЄС проти рф спрямовані насамперед на посилення чинних санкцій ЄС та припинення їхнього обходу. Розширено й підсанкційні списки.

Сьогоднішній пакет збільшує наш тиск на росію та на воєнну машину путіна, — прокоментував рішення Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

До списку потрапили 87 суб'єктів, які підтримують військово-оборонний комплекс росії. Зокрема, 4 іранські виробники БПЛА.

ЄС розширив заборону на перевезення вантажів до Європи автомобільним транспортом на вантажівки, зареєстровані за межами рф. А також заборонили доступ до портів та шлюзів ЄС будь-яким суднам, які порушують заборону на імпорт російської сирої нафти та нафтопродуктів.

Інший важливий елемент 11-го пакету санкцій — заборона на транзит через територію росії товарів і технологій, які вона може використати для посилення свого військового чи технологічного сектору. Сюди також відносяться товари для авіаційної й космічної промисловості, пальне для реактивних двигунів та присадки для пального.

Забороняється доступ до портів Євросоюзу будь-яких танкерів, якщо у компетентних органів виникнуть підозри, що вони допомагають московитам обходити європейське ембарго чи цінове обмеження на нафту або нафтопродукти.

Ембарго на постачання Росії розширюється на електронні компоненти, матеріали для напівпровідників, обладнання для виробництва і тестування мікросхем, прекурсори для енергоємних матеріалів (вибухівки) та хімічної зброї, оптичні компоненти, навігаційні прилади, метали для оборонного сектору, морське обладнання.

Під заборону потрапили п’ять російських медіа (RT Балкани, Oriental Review, Царьград, Новое восточное обозрение, Katehon), які знаходяться під постійним контролем російського режиму та використовуються для поширення пропаганди й маніпуляцій.

Євросоюз поширив заборону на перевезення вантажів автомобільним транспортом на причепи та напівпричепи, зареєстровані в росії, навіть якщо сама вантажівка — з третьої країни.

Забороняється імпорт російської нафти північною гілкою «Дружби» в Німеччину і Польщу.

Окрім економічних санкцій, Рада ЄС вирішила запровадити індивідуальні санкції проти великої кількості нових фізичних та юридичних осіб. Їхній список опублікують пізніше.