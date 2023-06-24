путин отдал приказ вс рф нейтрализовать «тех, кто организовал вооруженный мятеж»

https://racurs.ua/n184416-putin-otdal-prikaz-vs-rf-neytralizovat-teh-kto-organizoval-voorujennyy-myatej.html

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Кремлівський диктатор володимир путін віддав наказ зс рф нейтралізувати «тих, хто організував збройний заколот».

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Про це воєнний злочинець сказав у виступі перед російським народом уранці 24 червня.

путін назвав події 23−24 червня «злочинною авантюрою».

Він також заявив, що дії пригожина — це військовий заколот і назвав його «ударом у спину нашій країні та нашому народові».

путін провів паралель із часами Першої світової війни (йдеться про лютневу революція 1917 року), події якої призвели до розвалу Російської імперії та «трагедії громадянської війни».

Те, з чим ми зіткнулися — це особиста зрада і зрада, — додав він.

путін заявив, що «будь-яка смута — смертельна загроза, наші дії будуть жорсткими».