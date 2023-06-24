ВСУ освободили территорию на Донетчине, которая была оккупирована с 2014 года

ВСУ освободили территорию возле Красногоровки Донецкой области, фото: «Антикризисный медиа-центр»

https://racurs.ua/n184437-vsu-osvobodili-territoriu-na-donetchine-kotoraya-byla-okkupirovana-s-2014-goda.html

Ракурс

Українські військові звільнили територію під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

.

Окупантів вибили ще близько тижня тому, однак інформацію не розповсюджували з тактичних причин. Про це сьогодні, 24 червня, в ефірі національного телемарафону повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, повідомляє «Суспільне».

Новина запізнилась на тиждень. Тут зрозумілі певні тактичні міркування. Дійсно під Красногорівкою заволоділи кількома позиціями, унаслідок добре підготовленого штурму. Були й імітації дій, і підтримка артилерії, і важкої техніки. Здійснили розмінування певних ділянок, — зазначив він.

За словами речника, українські штурмові підрозділи просунулись вперед неочікувано. Російська армія впродовж останнього тижня намагається вибити українських військових з нових позицій, проводить щоденні штурми та важкі обстріли.

Це має для нас символічне значення, принциповий момент, і деяке покращення тактичного положення, — зазначив Шершень.

Загалом на Таврійському напрямку Сили оборони продовжують звільняти територію на визначених напрямках, просуваються вперед та закріплюються на нових позиціях.

Джерело: «Суспільне»